Covid: Ema, ogni Paese deciderà quali vaccini dare, quando e a chi (Di giovedì 1 settembre 2022) Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - Saranno "le autorità nazionali nei vari Stati membri dell'Ue a determinare chi dovrebbe ricevere il vaccino, quale vaccino fare e quando". A puntualizzarlo è l'Agenzia europea del farmaco Ema, che oggi ha annunciato il via libera ai primi vaccini anti-Covid aggiornati, quelli bivalenti adattati per coprire ceppo originario e Omicron 1 proposti da Pfizer-BioNTech e Moderna. Mentre è già in corso la valutazione di uno dei prodotti scudo bivalenti adattati per le sottovarianti Omicron 4-5. ogni Paese dell'Unione deciderà dunque come usare i vari vaccini di volta in volta disponibili, modulando le proprie strategie vaccinali "tenendo conto di fattori quali i tassi di infezione e ospedalizzazione, il rischio per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - Saranno "le autorità nazionali nei vari Stati membri dell'Ue a determinare chi dovrebbe ricevere il vaccino, quale vaccino fare e". A puntualizzarlo è l'Agenzia europea del farmaco Ema, che oggi ha annunciato il via libera ai primianti-aggiornati, quelli bivalenti adattati per coprire ceppo originario e Omicron 1 proposti da Pfizer-BioNTech e Moderna. Mentre è già in corso la valutazione di uno dei prodotti scudo bivalenti adattati per le sottovarianti Omicron 4-5.dell'Unionedunque come usare i varidi volta in volta disponibili, modulando le proprie strategie vaccinali "tenendo conto di fattorii tassi di infezione e ospedalizzazione, il rischio per le ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - Avvenire_Nei : #COVID #Vaccini aggiornati, verso l'ok dell'Ema - repubblica : Covid, arrivano i vaccini aggiornati contro Omicron: a breve l'approvazione di Ema. Cosa cambia e quali conviene fa… - MediasetTgcom24 : Covid, via libera dell'Ema ai vaccini 'adattati' per Omicron | L'Ue: 'Pianificare le somministrazioni per evitare u… - DanieleMorgera : RT @Radio1Rai: Poco fa il via libera dell'#Ema, l’Agenzia europea per il farmaco, ai vaccini aggiornati. Sono destinati a persone di età pa… -