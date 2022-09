“C’è un limite a tutto”. Franco Bortuzzo fuori di sé: c’entra il figlio Manuel (Di giovedì 1 settembre 2022) Franco Bortuzzo furioso. Il papà di Manuel Bortuzzo torna sui social con un lungo sfogo. In breve il padre del nuotatore ha risposto alle domande del giornalista di Novella 2000 incentrate sulla love story del figlio (che ora è fidanzato con la tiktoker Angelica Benevieri) e anche sul GF Vip 6. “E per quanto riguarda l’amore?”, gli ha chiesto il giornalista. E lui: “Manuel ora è felice e a me basta questo…”, ha detto Franco Bortuzzo sottolineando che il figlio “ha fatto tutto da solo” e che lui avrebbe appreso di questa nuova relazione solo in un secondo momento. Perché “non è un ragazzo che si fa convincere da me…Ha la testa sulle spalle”. Franco Bortuzzo furioso: “C’è un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)furioso. Il papà ditorna sui social con un lungo sfogo. In breve il padre del nuotatore ha risposto alle domande del giornalista di Novella 2000 incentrate sulla love story del(che ora è fidanzato con la tiktoker Angelica Benevieri) e anche sul GF Vip 6. “E per quanto riguarda l’amore?”, gli ha chiesto il giornalista. E lui: “ora è felice e a me basta questo…”, ha dettosottolineando che il“ha fattoda solo” e che lui avrebbe appreso di questa nuova relazione solo in un secondo momento. Perché “non è un ragazzo che si fa convincere da me…Ha la testa sulle spalle”.furioso: “C’è un ...

borghi_claudio : È l'unico modo. Come dico da mesi occorre copiare paro paro il 'bouclier tariffaire' francese. Limite imposto dallo… - sticazzi66 : @Yosemitebaffo Ok, non c'è limite al disagio, ma qui siamo veramente al top. - yxcunt : @virxtus personali, e dico che non stai guardando nella direzione giusta in questo momento, con il cavaliere di poz… - IsaeChia : #GfVip 6, Franco Bortuzzo su tutte le furie dopo la sua intervista pubblicata ieri: “C’è un limite a tutto, fatevi… - ForzaInter : RT @Curini: Il #terzopolo è al 5%. E ci sono quelli che leggono l'11,5%. Va beh essere tifosi, fan, fanzine. Ma a tutto c'è un limite. Alme… -