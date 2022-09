Calcio | Belotti | ' Roma la mi priorità | Abraham uno stimolo per migliorare'

(Di giovedì 1 settembre 2022), 1 set. - (Adnkronos) - "La miaera laperché so di aver trovato un progetto importante con una squadra e una società con grandi ambizioni. Era quello di cui avevo bisogno. Non cercavo un contratto che mi tutelasse, ma una situazione sportiva adatta a me e laera la miglior opportunità. Non sono stato nemmeno lì a pensarci,è unoin più per migliorarmi". Così Andreanel corso della conferenza stampa di presentazione da giocatore della. Il 28enne bergamasco è rimasto svincolato per oltre un mese, prima di essere acquistato dal club giallorosso e ha dovuto fare la preparazione da solo. "E' stata un'estate particolare. Quando ho visto che la situazione si stava prolungando ho preso un preparatore ...

sportli26181512 : Belotti: “La Roma era la mia priorità. Abraham? Concorrenza stimolante”: Le parole del centravanti giallorosso nell… - ansacalciosport : Roma: Belotti, concorrenza con Abraham sarà uno stimolo. 'Io cercavo una situazione sportiva adatta a me' | #ANSA - sportface2016 : #Roma, #Belotti si presenta: '#Abraham mi stimola, l'Olimpico è stato un sogno' - Giusepp44511296 : Il Torino calcio ha fatto una campagna cessioni eccellente, piazzando i suoi scarti: Belotti alla Roma e Sirigu al… - VinciDambra10 : Immagine che parla da sola. Il campione che riconosce il suo simile. Il calcio che riconosce il calcio. #Mourinho… -

... poi è già tempo di campionato, l'esordio con il Monza ed ecco che allora la conferenza di presentazione del "Gallo"in giallorosso arriva dopo averlo già visto all'opera in campo. Dopo 6 ...ROMA - È il giorno del Gallo. Andreadopo aver esordito con la maglia della Roma negli ultimi minuti della sfida contro il Monza, questo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai tifosi e raccontare la ...Andrea Belotti dà a José Mourinho nuove opportunità in attacco. Il Gallo non ha timore della concorrenza e ha scelto la Roma per il progetto ambizioso che ha ...Roma, 1 set. - (Adnkronos) - "La mia priorità era la Roma perché so di aver trovato un progetto importante con una squadra e una società con grandi ambizioni. Era quello di cui avevo bisogno. Non cerc ...