Beverly Hills 90210 | com’è ora e come sta l’attrice di Brenda

(Di giovedì 1 settembre 2022): in queste settimane si è tornati a parlare della serie TV cult Anni ’90 per dei tristi motivi. Tre lutti: per la sceneggiatrice e produttrice Jessica Klein, scomparsa a soli 66 anni il 13 luglio; per Denise Dowse, scomparsa a 64 anni il 13 agosto dopo aver impersonato Yvonne Teasley, vice preside del liceo WestHigh School, frequentato dai protagonisti, ed infine per Joe E. Tata, che aveva interpretato il titolare e gestore del locale “Peach Pit” Nat Bussicchio, spentosi ad 85 anni il giorno 24. Gli ex ragazzi della serie li hanno ricordati sui social. Tra loro Shannen Doherty, l’indimenticabile. Lei in questi anni ha fatto decisamente a suo malgrado tremare i fan (che il 4 marzo 2019 sono stati scioccati dalla prematura scomparsa del suo amore televisivo, Luke ...