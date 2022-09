A che ora finisce il calciomercato 2022: quando finisce in Italia e all’estero (Di giovedì 1 settembre 2022) A che ora si chiude il calciomercato? La sessione estiva 2022 è ormai agli sgoccioli e stasera, 1 settembre 2022, si chiudono le trattative sia in Italia che all’estero? Ma quando e a che ora? Questa infatti è una stagione particolare, a causa del mondiale in Qatar che porterà ad una sosta dei campionati e delle coppe tra novembre e dicembre. Oggi dunque è l’ultimo giorno di calciomercato: un’occasione per le squadre di Serie A per portare a termine colpi last minute e rafforzare le proprie rose. L’orario di chiusura del calciomercato 2022, sessione estiva, in Italia è alle ore 20 di oggi, 1 settembre. Un orario che vale anche per molti altri Paesi d’Europa. Vediamo a che ora finisce ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) A che ora si chiude il? La sessione estivaè ormai agli sgoccioli e stasera, 1 settembre, si chiudono le trattative sia inche? Mae a che ora? Questa infatti è una stagione particolare, a causa del mondiale in Qatar che porterà ad una sosta dei campionati e delle coppe tra novembre e dicembre. Oggi dunque è l’ultimo giorno di: un’occasione per le squadre di Serie A per portare a termine colpi last minute e rafforzare le proprie rose. L’orario di chiusura del, sessione estiva, inè alle ore 20 di oggi, 1 settembre. Un orario che vale anche per molti altri Paesi d’Europa. Vediamo a che ora...

