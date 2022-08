XingCha – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 31 agosto 2022)Via San Marco, 14 – 20121 –Tel. 02/3434343 Sito Internet: www..it Tipologia: negozio con sala da tè Prezzi: tazza di tè 7/10€, fetta di torta 4€ Giorno di chiusura: Domenica mattina; Lunedì OFFERTA Passo in avanti per questo negozio che è anche una piccola sala da tè e che propone solo tè puri cinesi e vari accessori ad esso correlati. Per la nostra pausa pomeridiana, dopo aver consultato la carta che cambia periodicamente, abbiamo assaggiato un Ruby oolong dal colore ambrato e dalle piacevoli note fruttate e di miele, accompagnato da una golosa fetta di torta al cioccolato fondente fatta in casa. AMBIENTE Il locale è piccolo e accogliente, con due spazi dedicati alla vendita e alle degustazioni; l’arredo è sobrio come lo stile orientale impone, caldo e accogliente nella sua essenzialità. SERVIZIO Gentile e ...