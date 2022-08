Wolverhampton | UFFICIALE | ecco Kalajdzic

Leonard74256242 : Ora è ufficiale, Saša Kalajdžic è un nuovo calciatore del Wolverhampton. Arriva a titolo definitivo dallo Stoccarda… - Leonard74256242 : Secondo “@FabrizioRomano” Willy Boly quest’oggi dovrebbe svolgere le visite mediche con il Nottingham Forest. Il ca… - serieB123 : SerieB Como brillante sul mercato: UFFICIALE l’ex Milan - Leonard74256242 : Patrick Cutrone si appresta a diventare un nuovo calciatore del Como. Dovrebbe arrivare a titolo definitivo dal Wol… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Bruno #Jordao è un nuovo giocatore del #SantaClara Arriva in prestito secco dal #Wolverhampton #Calciomercato #StayTuned -

Alfredo Pedullà

Patrick Cutrone riparte dal Como, questa la nota del club: " Il Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio dell'attaccante Patrick Cutrone dalcon un contratto triennale". Queste le parole di Cutrone: "Poter giocare e rappresentare il club della mia città è un vero onore. È qui che sono cresciuto, dove ho tirato i primi calci a ...L'attaccante 24enne "nato non lontano dallo stadio" ha firmato un triennale. COMO - Il Como ha reso noto di aver ingaggiato "l'attaccante Patrick Cutrone dal, con un contratto triennale". "Nato non lontano dallo stadio, il giocatore è davvero entusiasta di questa nuova avventura", ha scritto il club lombardo. "Poter giocare e rappresentare il ... Ufficiale: Saša Kalajdžic è del Wolverhampton Tra i nomi dei possibili rinforzi per il centrocampo dell'Everton, ci sarebbe quello del mediano del Wolverhampton Leander Dendoncker ...Patrick Cutrone è tornato in Italia ed ha scelto un club di Serie B. Non uno qualunque ma quello nel quale ha mosso i primi passi, ovvero il Como delle meraviglie. Ecco la nota ...