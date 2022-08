Vuelta a España 2022, Kaden Groves: “I miei compagni sono stati perfetti, proverò a vincere ancora” (Di mercoledì 31 agosto 2022) È Kaden Groves il vincitore dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2022. Grazie a una grandissima azione nel finale l’australiano del Team BikeExchange – Jayco ha vinto la volata a Cabo de Gata e ha così conquistato il suo primo successo in carriera in un Grande Giro, il settimo in totale considerando anche le altre gare. “sono davvero felicissimo – ha affermato Groves subito dopo l’arrivo –.Stamattina dopo la brutta notizia del ritiro di Yates c’era grande sconforto, ma chiaramente la corsa va avanti e vincere e poter dunque festeggiare è qualcosa che vale oro per noi”. Il classe 1998 ha finalizzato alla grande il lavoro della sua squadra: “Un grazie va a tutti i miei compagni che hanno fatto un lavoro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Èil vincitore dell’undicesima tappa della. Grazie a una grandissima azione nel finale l’australiano del Team BikeExchange – Jayco ha vinto la volata a Cabo de Gata e ha così conquistato il suo primo successo in carriera in un Grande Giro, il settimo in totale considerando anche le altre gare. “davvero felicissimo – ha affermatosubito dopo l’arrivo –.Stamattina dopo la brutta notizia del ritiro di Yates c’era grande sconforto, ma chiaramente la corsa va avanti ee poter dunque festeggiare è qualcosa che vale oro per noi”. Il classe 1998 ha finalizzato alla grande il lavoro della sua squadra: “Un grazie va a tutti iche hanno fatto un lavoro ...

