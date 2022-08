Vuelta 2022: il Covid esige dazio (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’australiano Kaden Groves (BikeExchange Jayco) ha vinto l’undecima tappa della 77ma Vuelta Espana da El Pozo Alimentacion a Cabo de Gata. Lo sprinter dagli antipodi ha prevalso nella volata di gruppo precedendo l’olandese Danny Van Poppel (Bora Hansgrohe) ed il campione del Belgio Tim Merlier (Alpecin Deceuninck). Immutata la classifica generale con il fiammingo Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) che mantiene 2’43” sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e 3’01” sull’iberico Enric Mas (Team Movistar). Ancor prima del via la giornata si è presentata sotto una cattiva stella con l’annuncio della positività al Covid di cinque corridori tra i quali l’inglese Simon Yates (BikeExchange Jayco), quinto in classifica generale, ed il franco – russo Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), nono in graduatoria. Se si aggiunge a questa la notizia del ritiro del ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’australiano Kaden Groves (BikeExchange Jayco) ha vinto l’undecima tappa della 77maEspana da El Pozo Alimentacion a Cabo de Gata. Lo sprinter dagli antipodi ha prevalso nella volata di gruppo precedendo l’olandese Danny Van Poppel (Bora Hansgrohe) ed il campione del Belgio Tim Merlier (Alpecin Deceuninck). Immutata la classifica generale con il fiammingo Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) che mantiene 2’43” sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e 3’01” sull’iberico Enric Mas (Team Movistar). Ancor prima del via la giornata si è presentata sotto una cattiva stella con l’annuncio della positività aldi cinque corridori tra i quali l’inglese Simon Yates (BikeExchange Jayco), quinto in classifica generale, ed il franco – russo Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), nono in graduatoria. Se si aggiunge a questa la notizia del ritiro del ...

Eurosport_IT : Tra Merlier e Pedersen, è Groves che gode: sua l'11a tappa de #LaVuelta22 ?????? #EurosportCICLISMO - SpazioCiclismo : Buon settimo posto per John Degenkolb oggi a #LaVuelta22 - SportRepubblica : Vuelta, Alaphilippe si ritira per una caduta, poi vince Groves - SpazioCiclismo : Ben sei ritiri oggi dalla Vuelta a Espana: ai cinque non partenti per covid si aggiunge la caduta di Julian Alaphil… - SpazioCiclismo : Rivediamo la volata che ha deciso la tappa di oggi #LaVuelta22 -