Vincono Roma e Inter, giallorossi in testa con superDybala (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Roma batte 3-0 il Monza e vola in testa alla classifica. Primo tempo dai due volti della Roma che parte bene ma poi subisce l'iniziativa del Monza. Equilibrio rotto da Dybala che fulmina in diagonale Di Gregorio. Una manciata di minuti più tardi arriva anche la doppietta dell'argentino che ribadisce in rete una respinta di Di Gregorio su conclusione di Abraham. Nella ripresa il Monza ci prova ma incassa il terzo gol da Ibanez che colpisce di testa sugli sviluppi di un angolo. Roma prima a quota 10 puntiUn`Inter convincente batte 3-1 la Cremonese grazie alle reti di Correa e Barella nel primo tempo e al tris di Lautaro Martinez nella ripresa. Nerazzurri che si rialzano dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio e scavalcano il Milan in classifica a pochi giorni dal ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Labatte 3-0 il Monza e vola inalla classifica. Primo tempo dai due volti dellache parte bene ma poi subisce l'iniziativa del Monza. Equilibrio rotto da Dybala che fulmina in diagonale Di Gregorio. Una manciata di minuti più tardi arriva anche la doppietta dell'argentino che ribadisce in rete una respinta di Di Gregorio su conclusione di Abraham. Nella ripresa il Monza ci prova ma incassa il terzo gol da Ibanez che colpisce disugli sviluppi di un angolo.prima a quota 10 puntiUn`convincente batte 3-1 la Cremonese grazie alle reti di Correa e Barella nel primo tempo e al tris di Lautaro Martinez nella ripresa. Nerazzurri che si rialzano dopo la sconfitta dicontro la Lazio e scavalcano il Milan in classifica a pochi giorni dal ...

zazoomblog : Roma-Monza 3-0 doppietta di Dybala e gol di Ibanez: giallorossi vincono in scioltezza e volano in testa alla classi… - SickBoy1987 : RT @Maurizio720: Roma e inter vincono perché hanno giocatori forti più dei nostri.... Poi bagnatevi con dei ragazzotti senza anche qualità.… - CMercatoNews : #Inter e #Roma vincono contro #Cremonese e #Monza: perla di #Barella, doppietta di #Dybala - cmercatoweb : #Inter e #Roma vincono contro #Cremonese e #Monza: perle di #Barella e #Dybala - AnsaRomaLazio : Serie A: vincono Roma e Inter, giallorossi in vetta. Doppietta Dybala nel 3-0 al Monza, 3-1 nerazzurri a Cremonese… -