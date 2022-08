Verona: UFFICIALI due cessioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'Hellas Verona ha ceduto il difensore greco Panagiotis Retsos torna all'Olympiacos e l'attaccante David Flakus Bosilj in prestito... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'Hellasha ceduto il difensore greco Panagiotis Retsos torna all'Olympiacos e l'attaccante David Flakus Bosilj in prestito...

sportli26181512 : Verona: UFFICIALI due cessioni: L'Hellas Verona ha ceduto il difensore greco Panagiotis Retsos torna all'Olympiacos… - Torrenapoli1 : UFFICIALI - il difensore centrale #Retsos dal Verona in prestito all’#Olympiakos - il #Feyenoord prende il trequa… - Torrenapoli1 : UFFICIALI -#Tottenham riscatta #Romero dall’#Atalanta per 50 MILIONI - #Stepinski dal Verona all’Aris Limassol a… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: LIVE Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: Faraoni out, torna Veloso dal 1' - sportli26181512 : Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al Bentegodi di Verona, l'Atalanta ha la p… -