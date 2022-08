Università, guida all’immatricolazione per il 2022-2023: come iscriversi, scadenze e tasse (Di mercoledì 31 agosto 2022) È in partenza l’anno accademico 2022/2023 ed è tempo, per le future matricole, di provvedere all’iscrizione al corso di laurea prescelto. La vera e propria immatricolazione avviene dopo l’eventuale superamento del test d’ingresso. Le facoltà italiane, infatti, si dividono in tre grandi gruppi: quelle a numero aperto, che non necessitano di esame preliminare; quelle a numero chiuso, che prevedono test per selezionare un numero prestabilito di futuri nuovi iscritti; e le facoltà ad accesso programmato a livello nazionale, come Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Architettura, Odontoiatria e Scienze della Formazione. Per l’iscrizione in qualsiasi corso di laurea è necessario controllare la scadenza dei termini per l’immatricolazione che può variare in base ai regolamenti del Miur o delle amministrazioni dei singoli atenei. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 agosto 2022) È in partenza l’anno accademicoed è tempo, per le future matricole, di provvedere all’iscrizione al corso di laurea prescelto. La vera e propria immatricolazione avviene dopo l’eventuale superamento del test d’ingresso. Le facoltà italiane, infatti, si dividono in tre grandi gruppi: quelle a numero aperto, che non necessitano di esame preliminare; quelle a numero chiuso, che prevedono test per selezionare un numero prestabilito di futuri nuovi iscritti; e le facoltà ad accesso programmato a livello nazionale,Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Architettura, Odontoiatria e Scienze della Formazione. Per l’iscrizione in qualsiasi corso di laurea è necessario controllare la scadenza dei termini per l’immatricolazione che può variare in base ai regolamenti del Miur o delle amministrazioni dei singoli atenei.

