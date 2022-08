Ultime Notizie – Crotone, esplosione e incendio in rimorchiatore: 3 morti (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ di tre morti e due feriti il bilancio di un incendio seguito all’esplosione avvenuta all’interno di un rimorchiatore attraccato in banchina nel porto di Crotone. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale mentre un altro sarebbe in discrete condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ di tree due feriti il bilancio di unseguito all’avvenuta all’interno di unattraccato in banchina nel porto di. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale mentre un altro sarebbe in discrete condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.817 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Agenzia_Ansa : Un anno fa le ultime truppe Usa via da Kabul. 'La guerra è finita'. Ritiro completato con un giorno d'anticipo #ANSA - sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - Miti_Vigliero : Borse chiudono in calo con inflazione record e Moody's, non basta calo prezzi del gas @sole24ore - Bianca34874951 : RT @sole24ore: #Ucraina ultime notizie. Ungheria firma contratto con #Gazprom, +5,8 mln metri cubi. #Aiea prevede missione permanente a #Za… -