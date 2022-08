Taranto | 28enne muore dopo parto cesareo La bimba sta bene

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Una donna di 28 anni è morta, aaver dato alla luce una bambina. La neonata, "che alla nascita pesava 2580 grammi, è in buone condizioni di salute ed è attualmente seguita dal personale dell'Unità Operativa di Neonatologia del nosocomio tarantino”. Lo ha comunicato la Asl locale precisando che la donna era alla 40esima settimana di gestazione della sua prima gravidanza.

