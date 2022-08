Si combatte e si muore nella controffensiva. Un amico da Kherson (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’è la magia dei nomi dei luoghi e delle città. Sarajevo, Odessa, per esempio. Tutto cambia quando la magia esotica diventa conoscenza, quando ci metti piede. Il passo ulteriore, quello decisivo, avviene quando puoi dire di avere un’amica, un amico, in quel luogo, in quella favolosa città. Ora c’è Kherson. Quasi sconosciuta fino a poco fa, nonostante il nome così greco, la foce del Dnipro nel Mar Nero, i natali di Trotsky. Si combatte per Kherson. Forse è la famosa controffensiva ucraina, forse è solo un suo assaggio. Certo si muore in tanti, in troppi, per Kherson. Mi auguro che Kherson torni al paese cui è stata tolta con la forza, che i soldati russi le volgano le spalle e se ne tornino a casa vivi e disgustati, che i manuali scolastici revisionati ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’è la magia dei nomi dei luoghi e delle città. Sarajevo, Odessa, per esempio. Tutto cambia quando la magia esotica diventa conoscenza, quando ci metti piede. Il passo ulteriore, quello decisivo, avviene quando puoi dire di avere un’amica, un, in quel luogo, in quella favolosa città. Ora c’è. Quasi sconosciuta fino a poco fa, nonostante il nome così greco, la foce del Dnipro nel Mar Nero, i natali di Trotsky. Siper. Forse è la famosaucraina, forse è solo un suo assaggio. Certo siin tanti, in troppi, per. Mi auguro chetorni al paese cui è stata tolta con la forza, che i soldati russi le volgano le spalle e se ne tornino a casa vivi e disgustati, che i manuali scolastici revisionati ...

