Serena Williams-Kontaveit stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming US Open 2022

Serena Williams se la vedrà contro Anett Kontaveit nel secondo turno degli US Open 2022. Per la ventitrè volte campionessa Slam in singolare (sei volte proprio a New York) potrebbe essere l'ultima partita della carriera. Nella prima uscita non ha avuto particolari problemi contro la montenegrina Danka Kovinic, regolata abbastanza facilmente in due set. Adesso il compito diventa più duro. Dall'altra parte ci sarà la numero due del mondo. Tra le due non ci sono precedenti. Le quote dei bookmakers favoriscono l'estone ma non danno totalmente spacciata la statunitense. Kontaveit, infatti, non sta attraversando un momento particolarmente brillante della sua stagione. Possibile, inoltre, che possa risentire di un po' di pressione visto il palcoscenico, lei che in generale con i Major non ...

