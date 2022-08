Royal Family, un documentario svela il litigio tra William e Harry: come sono andate le cose (Di mercoledì 31 agosto 2022) Perché William e il fratello Harry in passato hanno litigato? La risposta arriva da un documentario francese. Si torna a parlare dell’attuale rapporto tra il principe William e il fratello Harry. Da tempo tra i due il rapporto sembra essere tutt’altro che sereno e in moltissimi si chiedono cosa li abbi spinti a litigare. Sembra che la verità salterà presto fuori, a raccontarla un documentario francese che andrà in onda sul canale francese BFM TV. William e Harry (Screenshot da Facebook)Stando ai rumors il titolo del documentario è “William et Harry, les frères ennemis”, che significa ‘William e Harry, i fratelli nemici’. I figli del ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 31 agosto 2022) Perchée il fratelloin passato hanno litigato? La risposta arriva da unfrancese. Si torna a parlare dell’attuale rapporto tra il principee il fratello. Da tempo tra i due il rapporto sembra essere tutt’altro che sereno e in moltissimi si chiedono cosa li abbi spinti a litigare. Sembra che la verità salterà presto fuori, a raccontarla unfrancese che andrà in onda sul canale francese BFM TV.(Screenshot da Facebook)Stando ai rumors il titolo delè “et, les frères ennemis”, che significa ‘, i fratelli nemici’. I figli del ...

