Qualiano e Giugliano | arrestate 2 persone per droga

ParliamoDiNews : Agguato a Pianura, 19enne colpito da due proiettili #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano #Melito #Qualiano… - ParliamoDiNews : Salvini contestato a Giugliano: `Senti la puzza? Non sono i napoletani, è la Terra dei fuochi` #Giugliano #Marano… - puntomagazine : Forza Italia si sgretola. Lasciano: Moschetti e De Giovanni a Napoli; Di Domenico e Cacciapuoti a Qualiano; Sequino… - ParliamoDiNews : Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Gino Cogliandro dei Trettrè #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano… - ParliamoDiNews : Nuova allerta meteo in Campania, previsti temporali e grandine nelle seguenti zone #Giugliano #Marano #Villaricca… -

Continuano le operazioni anti - droga a nord di Napoli per i carabinieri della compagnia diin Campania. Aa finire in manette un 28enne incensurato del posto. L'uomo dovrà rispondere di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I carabinieri della sezione ...In provincia la slavina è stata avvertita: lasciano il vice sindaco e capogruppo di Fi a, il vicecoordinatore regionale Alfonso Sequino di, il sindaco uscente Luca Capasso e gli ex ...Continuano le operazioni anti-droga a nord di Napoli per i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. A Qualiano a finire in manette un 28enne incensurato del posto. (ANSA) ...Qualiano. I carabinieri arrivano in un'abitazione per sedare una lite in famiglia ma scoprono un piccolo laboratorio per la produzione di canapa indiana: ...