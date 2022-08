Psg, Campos criptico sul mercato: “Ce ne manca solo uno” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luis Campos, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, si è espresso in maniera enigmatica sulle ultime ore di questa sessione di calciomercato. “Ce ne manca solo uno”: questa la frase pronunciata da Campos, a France Info, poco prima della partita contro il Tolosa. Chi sarà? Più che Milan Skriniar, si dovrebbe trattare di Carlos Soler, in arrivo a Parigi dal Valencia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luis, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, si è espresso in maniera enigmatica sulle ultime ore di questa sessione di calcio. “Ce neuno”: questa la frase pronunciata da, a France Info, poco prima della partita contro il Tolosa. Chi sarà? Più che Milan Skriniar, si dovrebbe trattare di Carlos Soler, in arrivo a Parigi dal Valencia. SportFace.

