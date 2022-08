Pagelle Juventus-Spezia 2-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ledi2-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la quarta giornata di. All’Allianz Stadium Vlahovic la apre con una splendida punizione, Milik la chiude con un gol nel recupero, il primo con la sua nuova maglia bianconera. I liguri possono tenersi la buona prestazione, ma non arrivano i punti. Di seguito ecco iai protagonisti.(4-3-3): Szczesny 6 (43? pt Perin 6); Danilo 6, Gatti 6.5, Bremer 6.5 (40? st Alex Sandro sv), De Sciglio 6.5; Miretti 7, Locatelli 5, Rabiot 5.5; Cuadrado 6 (9? st Kostic 5.5), Vlahovic 7 (40? st Milik 7), Kean 4.5 (9? st Di Maria 5.5). In panchina: Pinsoglio, McKennie, Rugani, Zakaria, Soulé, Fagioli. ...

