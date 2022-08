Padre Zanotelli ai sindaci: “Acqua in provincia di Benevento è in grave pericolo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl prossimo 5 ottobre ad Avellino e Benevento si terranno le elezioni per la costituzione dei consigli dei distretti Irpino e Sannita dell’Ente Idrico campano. È un momento importantissimo perché i nuovi organi saranno chiamati ad individuare la forma di gestione dell’Acqua. In particolare i 78 sindaci della provincia di Benevento hanno la grande responsabilità di scegliere se l’Acqua deve essere a servizio del bene comune oppure regalarla ai grandi investitori privati e ed alle multinazionali francesi Suez e Veolia (socie di Acea spa). La legge 15/2015 stabilisce che è il consiglio di distretto a fare la proposta, che poi deve essere ratificata dal Comitato esecutivo dell’Ente Idrico campano. “Rivolgo un forte appello a tutti i sindaci a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl prossimo 5 ottobre ad Avellino esi terranno le elezioni per la costituzione dei consigli dei distretti Irpino e Sannita dell’Ente Idrico campano. È un momento importantissimo perché i nuovi organi saranno chiamati ad individuare la forma di gestione dell’. In particolare i 78delladihanno la grande responsabilità di scegliere se l’deve essere a servizio del bene comune oppure regalarla ai grandi investitori privati e ed alle multinazionali francesi Suez e Veolia (socie di Acea spa). La legge 15/2015 stabilisce che è il consiglio di distretto a fare la proposta, che poi deve essere ratificata dal Comitato esecutivo dell’Ente Idrico campano. “Rivolgo un forte appello a tutti ia ...

Frankli67095962 : RT @PapeDiaw2013: Padre Zanotelli è mio prete preferito. Ho visitato la baraccopoli gestito da lui in e altre realtà in Kenya. Fanno un la… - kiara86769608 : RT @PapeDiaw2013: Padre Zanotelli è mio prete preferito. Ho visitato la baraccopoli gestito da lui in e altre realtà in Kenya. Fanno un la… - PapeDiaw2013 : Padre Zanotelli è mio prete preferito. Ho visitato la baraccopoli gestito da lui in e altre realtà in Kenya. Fanno… - BersaniLeda : RT @BergamoeC: 'Il genio della violenza è fuggito dalla bottiglia.“ Padre Alessandro Zanotelli Buon compleanno padre Alex! Religioso, p… - BergamoeC : 'Il genio della violenza è fuggito dalla bottiglia.“ Padre Alessandro Zanotelli Buon compleanno padre Alex! Rel… -