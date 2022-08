Nba 2022 2023 | apportate modifiche al protocollo Covid-19

Leggi su sportface

L'Nba ha apportato le primealin vista della stagione, che tra una ventina di giorni vedrà il suo inizio con l'apertura dei training camp delle trenta franchigie. Stop all'utilizzo delle mascherine per i giocatori e lo staff delle squadre, ma soprattutto test solo in presenza di sintomi per i vaccinati. Leggermente diverse le regole per i non vaccinati, sia giocatori che altri dipendenti, i quali invece dovranno effettuare un test a settimana. Per loro, come già successo quest'anno, vietata anche la trasferta a Toronto, dato che è obbligatoria la vaccinazione per entrare nei confini canadesi.