Napoli-Lecce, Spalletti: "Ci è mancata pulizia e qualità in costruzione" (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Bisogna giocare con più pulizia e più qualità nella costruzione del gioco. Abbiamo fatto girare la palla in modo lento, i passaggi spesso morivano per strada e non riuscivamo ad entrare con qualità. Abbiamo toccato il pallone sempre con un tocco in più. Ho una rosa di livello, prima o poi userò tutti i calciatori. Non c'è possibilità di recuperare con due giorni. Ho tentato di avere forza offensiva con Raspadori, ma serve il mediano che gioca. Ho tentato di proteggerlo con la corsa di Elmas a sinistra, cercando un equilibrio in un altro modo. Ma ci siamo allungati troppe volte, abbiamo perso il pallino del gioco". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti dopo l'1-1 casalingo contro il Lecce. "Dentro l'area di rigore potevamo fare meglio sui cross. Ma la ...

