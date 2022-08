LIVE Napoli-Lecce. Partita maschia al ‘Maradona’ nei primi minuti (Di mercoledì 31 agosto 2022) 16?. PROTESTE Napoli. Elmas verticalizza per Osimhen che mette il corpo e protegge il pallone. Di gran mestiere Tuia strattona il nigeriano che cade: proteste del ‘Maradona” ma l’arbitro fa cenno di no. 13?: Punizione calciata male da Askildsen. Palla fuori dallo specchio. 12’: AMMONITO POLITANO. L’esterno offensivo giallorosso Banda sguscia sulla fascia sinistra e, un attimo prima dell’ingresso in area, viene atterrato da Politano. L’arbitro ammonisce il numero 21 azzurro. 8?: Interventi ruvidi di vari giocatori del Lecce. Raspadori ancora non riesce a trovare la giusta collocazione tattica tra le linee avversarie. 6?: Di Lorenzo ne ha di birra in questa prima fase ed infatti avanza spesso. Anguissa lo pesca sull’out di destra ma il suo cross per Osimhen è sbilenco ed esce ampiamento a lato. 4?: prima sortita offensiva del Napoli. ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022) 16?. PROTESTE. Elmas verticalizza per Osimhen che mette il corpo e protegge il pallone. Di gran mestiere Tuia strattona il nigeriano che cade: proteste del ‘Maradona” ma l’arbitro fa cenno di no. 13?: Punizione calciata male da Askildsen. Palla fuori dallo specchio. 12’: AMMONITO POLITANO. L’esterno offensivo giallorosso Banda sguscia sulla fascia sinistra e, un attimo prima dell’ingresso in area, viene atterrato da Politano. L’arbitro ammonisce il numero 21 azzurro. 8?: Interventi ruvidi di vari giocatori del. Raspadori ancora non riesce a trovare la giusta collocazione tattica tra le linee avversarie. 6?: Di Lorenzo ne ha di birra in questa prima fase ed infatti avanza spesso. Anguissa lo pesca sull’out di destra ma il suo cross per Osimhen è sbilenco ed esce ampiamento a lato. 4?: prima sortita offensiva del. ...

