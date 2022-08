Leonardo DiCaprio è tornato single: dopo quasi 5 anni è finita con Camila Morrone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Solo qualche settimana fa sembrava che fosse tutto a posto. Che questa fosse la volta buona che lo scapolo vero più scapolo di Hollywood avesse trovato l’anima gemella. Invece, Leonardo DiCaprio è tornato single. dopo quasi 5 anni lui e la modella e attrice Camila Morrone si sono lasciati. Leonardo DiCaprio è tornato single. Lui e la fidanzata Camila Morrone si sono lasciati dopo quasi 5 anni di relazione. E dire che lei era ” la donna dei sogni” dei divo. Cosa è andato storto? Foto Ansa Leonardo DiCaprio è tornato ... Leggi su amica (Di mercoledì 31 agosto 2022) Solo qualche settimana fa sembrava che fosse tutto a posto. Che questa fosse la volta buona che lo scapolo vero più scapolo di Hollywood avesse trovato l’anima gemella. Invece,lui e la modella e attricesi sono lasciati.. Lui e la fidanzatasi sono lasciatidi relazione. E dire che lei era ” la donna dei sogni” dei divo. Cosa è andato storto? Foto Ansa...

papasombra : Leonardo DiCaprio announcing a new gf - classicalball85 : Leonardo DiCaprio che lascia la fidanzata di turno non appena raggiunge i 25 anni di età una delle certezze della vita - s_akerman29 : “I’m 26” Leonardo DiCaprio: - thenewpaper : Leonardo DiCaprio and model-actress Camila Morrone split - libertfly : Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati -