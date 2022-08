Juve | UFFICIALE | preso Paredes dal PSG Tutte le cifre e i dettagli | arrivato a Torino

Fprime86 : RT @tuttosport: #JuveSpezia, la formazione ufficiale di #Allegri ?? - tuttosport : #JuveSpezia, la formazione ufficiale di #Allegri ?? - robdarm : @Maxct79 Ma la Juve e lo sponsor ufficiale della nazionale percaso? - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: Lo scambio con Miretti, il tiro da fuori, l'impatto in Samp-Juve ?? Rovella ufficiale al Monza con una promessa: tornerà da pro… - junews24com : Juve Spezia, novità sulle fasce: ecco i due terzini scelti da Allegri - -

Adesso è: Leandro Paredes è un giocatore della Juventus . L'argentino ha svolto le visite mediche a Parigi, arriverà a Torino in serata ed è atteso in in tribuna a vedere- Spezia. Juventus, il ...... è. Il Paris Saint - Germain annuncia la cessione del 28enne centrocampista argentino al club bianconero. Paredes, secondo la news pubblicata dal Psg su Twitter, arriva allain ...Le immagini dell'arrivo di Leandro Paredes a Torino: il centrocampista argentino sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juve ...Con una nota sul proprio sito internet, il Paris Saint-Germain comunica che “Leandro Paredes è passato alla Juventus per la stagione 2022/23 in prestito con diritto di riscatto”.Il centrocampista arge ...