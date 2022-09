Irina Shayk e Bradley Cooper in vacanza insieme, i fan sperano in un ritorno di fiamma (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le foto di Irina Shayk non passano mai inosservate. La modella è considerata una delle donne più belle del mondo e gli scatti pubblicati sui social non fanno che confermare questa affermazione. Stavolta però l’immagine postata da Shayk sul suo profilo Instagram ha colpito i numerosi follower per un altro motivo. La modella infatti appare bella come non mai in compagnia di Bradley Cooper. I due hanno avuto una storia lunga 5 anni e dal frutto del loro amore è nata la piccola Lea de Seine. Nel 2019 è arrivata come un fulmine a ciel sereno la separazione, dopo alcuni rumours sull’intesa troppo forte tra Bradley Cooper e Lady Gaga sul set del film Shallow. In realtà pare che ad allontanarli siano stati i continui litigi e la consapevolezza di stare insieme ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le foto dinon passano mai inosservate. La modella è considerata una delle donne più belle del mondo e gli scatti pubblicati sui social non fanno che confermare questa affermazione. Stavolta però l’immagine postata dasul suo profilo Instagram ha colpito i numerosi follower per un altro motivo. La modella infatti appare bella come non mai in compagnia di. I due hanno avuto una storia lunga 5 anni e dal frutto del loro amore è nata la piccola Lea de Seine. Nel 2019 è arrivata come un fulmine a ciel sereno la separazione, dopo alcuni rumours sull’intesa troppo forte trae Lady Gaga sul set del film Shallow. In realtà pare che ad allontanarli siano stati i continui litigi e la consapevolezza di stare...

