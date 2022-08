Interfax: niente funerali di Stato per Gorbaciov. Ma il Cremlino frena: “Non abbiamo ancora deciso”. Putin gli rende omaggio (Di mercoledì 31 agosto 2022) In dubbio anche l’eventuale presenza del presidente russo alla cerimonia. Pechino: «Contribuì ai rapporti Cina-Urss». Draghi: «Il suo desiderio di pace è quanto mai attuale». Merkel: «Leader mondiale unico». Gentiloni: «Ha cambiato la Storia» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 31 agosto 2022) In dubbio anche l’eventuale presenza del presidente russo alla cerimonia. Pechino: «Contribuì ai rapporti Cina-Urss». Draghi: «Il suo desiderio di pace è quanto mai attuale». Merkel: «Leader mondiale unico». Gentiloni: «Ha cambiato la Storia»

