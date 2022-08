Gorbaciov, il post di Rizzo sulla bottiglia di champagne crea un polverone. Lui: Provocazione voluta (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo…”. Così Marco Rizzo, segretario del Pc, su Twitter commenta la morte di Mikhail Gorbaciov, l’uomo della perestrojka, postando la foto di una bottiglia di champagne stappata per l’occasione. Cinguettio mandato in rete nella tarda serata di ieri, che ha sollevato un polverone e critiche sui social. Rizzo, candidato alla Camera di ‘Italia sovrana e popolare‘ alle politiche, precisa all’Adnkronos: ”E’ chiaro che la mia è una Provocazione voluta, quasi di tipo dadaista, non sono mica stupido…Gorbaciov è un’icona della mondializzazione, del mainstream. Ha innescato il processo di globalizzazione che ci ha portato alla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la miglioreche avevo…”. Così Marco, segretario del Pc, su Twitter commenta la morte di Mikhail, l’uomo della perestrojka,ando la foto di unadistappata per l’occasione. Cinguettio mandato in rete nella tarda serata di ieri, che ha sollevato une critiche sui social., candidato alla Camera di ‘Italia sovrana e popolare‘ alle politiche, precisa all’Adnkronos: ”E’ chiaro che la mia è una, quasi di tipo dadaista, non sono mica stupido…è un’icona della mondializzazione, del mainstream. Ha innescato il processo di globalizzazione che ci ha portato alla ...

