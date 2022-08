Francesco Totti confida all’amico: “Guai a chi me la tocca Ilary, se lei avesse fatto qualcosa in più…” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Francesco Totti avrebbe fatto delle esternazioni confidenziali all’amico di una vita, Alex Nuccetelli. A rivelarlo è stato il Corriere della Sera proprio l’indomani della notizia lanciata da Chi secondo la quale proprio il Pupone avrebbe arruolato il celebre legale matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, un grandissimo osso duro, esperta in materia di controversie coniugali. Lo sai, per me Guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 agosto 2022)avrebbedelle esternazioni confidenzialidi una vita, Alex Nuccetelli. A rivelarlo è stato il Corriere della Sera proprio l’indomani della notizia lanciata da Chi secondo la quale proprio il Pupone avrebbe arruolato il celebre legale matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, un grandissimo osso duro, esperta in materia di controversie coniugali. Lo sai, per mea chi me la, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le homancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Sein più, non ...

