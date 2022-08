FIORENTINA-NAPOLI 0-0 : COMMENTO TECNICO-STATISTICO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nell'incontro valevole per la Terza Giornata del Campionato di Calcio di Serie A, FIORENTINA-NAPOLI 0-0. Azioni salienti (conclusioni verso la porta avversaria, dall’interno dell’area di rigore avversaria) 6-7. Percentuali realizzative 0% - 0%. Gara equilibrata. FIORENTINA avversario impegnativo. Ed agevolato da una conduzione arbitrale palesemente contraddittoria. Subito severa, sul nostro miglior calciatore in assoluto, Anguissa. Ammonito dopo appena 2’. Per un fallo normale di gioco. Che, poi, a parti invertite non è più stato valutato con la stessa severità. Anzi. I Viola si sono sentiti praticamente impunibili fino al 60’. Eppure son saltati addosso agli Azzurri in maniera veemente. Ripetutamente fallosa. E rischiando pure il rigore, per una “cravatta” di Dodo sul nostro Georgiano. Ma per concedere un rigore al ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nell'incontro valevole per la Terza Giornata del Campionato di Calcio di Serie A,0-0. Azioni salienti (conclusioni verso la porta avversaria, dall’interno dell’area di rigore avversaria) 6-7. Percentuali realizzative 0% - 0%. Gara equilibrata.avversario impegnativo. Ed agevolato da una conduzione arbitrale palesemente contraddittoria. Subito severa, sul nostro miglior calciatore in assoluto, Anguissa. Ammonito dopo appena 2’. Per un fallo normale di gioco. Che, poi, a parti invertite non è più stato valutato con la stessa severità. Anzi. I Viola si sono sentiti praticamente impunibili fino al 60’. Eppure son saltati addosso agli Azzurri in maniera veemente. Ripetutamente fallosa. E rischiando pure il rigore, per una “cravatta” di Dodo sul nostro Georgiano. Ma per concedere un rigore al ...

mirkocalemme : Ho parlato con il papà di Antonio, bimbo francese di 9 anni costretto a sfilarsi la maglia del #Napoli per le tensi… - fattoquotidiano : Parla il padre del bambino obbligato a mettere la maglia del Napoli al contrario: “I tifosi della Fiorentina ci url… - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - persempre_news : #FiorentinaNapoli #Spalletti Fiorentina-Napoli: il questore di Firenze ha firmato 2 daspo per altrettanti spettator… - internewsit : LIVE Serie A - Al via i secondi tempi: tre risultati uguali sui campi - -