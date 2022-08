VIDEO | AEW Dark | Elevation 29 08 2022 WAVE Title Match | nuovo Match di Andrea Guercio

(Di martedì 30 agosto 2022) Torna AEW, il web show della All Elite Wrestling che apre la nuova settimana di programmazione della compagnia. Lo show di questa settimana ha 8annunciati ufficialmente (tra cui undie la prima volta in AEW della difesa di un Titolo della fed Joshi), come di consueto avrà inizio all’1 di notte italiana, con la possibilità di recuperarlo on demand sempre in questa pagina anche nei giorni successivi: Dante Martin vs. Wes Barkley Arie Alexander vs. Julia Hart Queen Aminata & Skye Blue vs. The Beasts Of Burden (Marina Shafir & Nyla Rose) Matt Hardy vs. RSP Serena Deeb vs. Katie Arquette Frankie Kazarian vs....

AEW: Risultati e video AEW Dark: Elevation 29-08-2022