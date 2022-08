US Open 2022: Serena Williams batte Danka Kovinic e rimanda l’uscita di scena (Di martedì 30 agosto 2022) Serena Williams si presenta a Flushing Meadows con un vestito che suona molto come un abito da sera, delle grandi occasioni. Anzi, grandissime, visto che si tratta dei suoi ultimi US Open. Il debutto è vincente contro la montenegrina Danka Kovinic, superata per 6-3 6-3 nel primo turno dello Slam di New York. Molto più complicata sarà la faccenda del secondo turno, perché sarà l’estone Anett Kontaveit, numero 2 del mondo, a rendere molto probabile lo scenario di un’ultima volta. Anticipata, però, da una cerimonia successiva al match organizzata direttamente in campo. La tensione c’è, è evidente e la avverte anche tutto l’Arthur Ashe Stadium, pieno in ogni ordine di posti e pronto a supportare Serena in ogni momento. L’americana parte con il break, ma non riesce a ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022)si presenta a Flushing Meadows con un vestito che suona molto come un abito da sera, delle grandi occasioni. Anzi, grandissime, visto che si tratta dei suoi ultimi US. Il debutto è vincente contro la montenegrina, superata per 6-3 6-3 nel primo turno dello Slam di New York. Molto più complicata sarà la faccenda del secondo turno, perché sarà l’estone Anett Kontaveit, numero 2 del mondo, a rendere molto probabile lorio di un’ultima volta. Anticipata, però, da una cerimonia successiva al match organizzata direttamente in campo. La tensione c’è, è evidente e la avverte anche tutto l’Arthur Ashe Stadium, pieno in ogni ordine di posti e pronto a supportarein ogni momento. L’americana parte con il break, ma non riesce a ...

