Uomini e Donne, cosa c’è tra Davide Donadei e Roberta di Padua? La spiegazione dell’ex tronista (Di martedì 30 agosto 2022) Dalla fine della sua storia con Chiara Rabbi, conosciuta a Uomini e Donne, Davide Donadei non ha smesso di finire nel mirino del gossip. A far esplodere il web, però, è stata la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano nella serata di ieri. Stando alle immagini rese note su Instagram, Davide è stato beccato a cena L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Dalla fine della sua storia con Chiara Rabbi, conosciuta anon ha smesso di finire nel mirino del gossip. A far esplodere il web, però, è stata la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano nella serata di ieri. Stando alle immagini rese note su Instagram,è stato beccato a cena L'articolo

pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - Mov5Stelle : ? POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENTI Investire maggiori fondi per g… - mara_carfagna : Capisco i timori di Boccia, protettore del feudo di Emiliano, che confonde le elezioni con una guerra e incita alla… - sarra25853327 : RT @fratotolo2: Qualche ovvietà ??Le donne non hanno il pene ??Gli uomini non hanno la vagina ??Le sanzioni contro la Russia stanno impove… - Edda_luciano69 : @FratellidItalia Sfregio alla Meloni...?? Voi siete quelli che odiate le donne....al parlamento europei avete votato… -