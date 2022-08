Tragedia all’estero: un Paese è praticamente sommerso a causa delle alluvioni (Di martedì 30 agosto 2022) Destano grande preoccupazione le condizioni del Paese estero che si ritrova a lottare con il problema delle alluvioni. Le immagini sono angoscianti. E’ da giugno scorso che il Paese straniero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 30 agosto 2022) Destano grande preoccupazione le condizioni delestero che si ritrova a lottare con il problema. Le immagini sono angoscianti. E’ da giugno scorso che ilstraniero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

tragedia_greca : gli unici momenti in cui riesco a essere produttiva sono quelli in cui lui non posso parlarci, tipo, è stato recent… - deanpe60 : @FratellidItalia ...sarebbe una tragedia. Per tutti, anche all' estero. Una #orbàn al femminile. Mah! #ancheNO - Mah96915476 : RT @GraziaTerenzi: @dassste Gli amerikani hanno una sorta di immunità: possono uccidere chiunque, all'estero, e farla franca. Ricordiamoci… - GraziaTerenzi : @dassste Gli amerikani hanno una sorta di immunità: possono uccidere chiunque, all'estero, e farla franca. Ricordia… -