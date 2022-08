Traffico Roma del 30-08-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare un precedente incidente comunque in via di risoluzione a rallenta ulteriormente agli spostamenti tra Pontina e Ardeatina attenzione sulla diramazioneSud Perché a causa dei lavori in corso si viaggia con maggiori disagi tra Torrenova e Monteporzio verso Lana polipo che gli spostamenti sul percorso Urbano della A24 verso l’intero tratto della tangenziale est alla Pio latino chiusa per motivi di sicurezza a causa di un lamento via Lidia che non può essere percorsa tra via Segesta e la circonvallazione Appia al momento con precisione non si conosce la data di riapertura del tratto sull’autostrada dell’ aeroporto di Fiumicino proseguono i lavori nella fascia notturna che provocano anche la chiusura dello svincolo ...