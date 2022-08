Svelato il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7: ecco chi è (Di martedì 30 agosto 2022) Finalmente un altro nome è stato Svelato. Manca appena un giorno a settembre e il cast del Grande Fratello Vip 7 è un mistero. Dopo l’ufficializzazione di Giovanni Ciacci, ecco che un altro vippone si è fatto avanti. Scopriamo di chi si tratta. Chi è il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 Finalmente abbiamo un altro nome, ma purtroppo non ci ha stupito. Infatti, l’ufficializzazione è arrivata dopo che da mesi si ripeteva che avrebbe potuto entrare nella casa più spiata d’Italia. Dal settimanale Nuovo Tv apprendiamo che Wilma Goich è la seconda concorrente del GF VIP 7. A dirlo è lei stessa e mette a nudo tutti i suoi dubbi sulla partecipazione al reality di Canale 5. Infatti, la cantante è molto ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022) Finalmente un altro nome è stato. Manca appena un giorno a settembre e il cast delVip 7 è un mistero. Dopo l’ufficializzazione di Giovanni Ciacci,che un altro vippone si è fatto avanti. Scopriamo di chi si tratta. Chi è ildelVip 7 Finalmente abbiamo un altro nome, ma purtroppo non ci ha stupito. Infatti, l’ufficializzazione è arrivata dopo che da mesi si ripeteva che avrebbe potuto entrare nella casa più spiata d’Italia. Dal settimanale Nuovo Tv apprendiamo che Wilma Goich è la secondadel GF VIP 7. A dirlo è lei stessa e mette a nudo tutti i suoi dubbi sulla partecipazione al reality di Canale 5. Infatti, la cantante è molto ...

