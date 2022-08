«Spalletti è l’ultimo di una lunga lista di allenatori insultati, è chiaro che al Franchi qualcosa non va» (Di martedì 30 agosto 2022) Il Corriere Fiorentino dedica due pagine a quanto accaduto al Franchi domenica sera, con gli insulti all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e il faccia a faccia tra il tecnico e un tifoso sugli spalti, che ha provato a schiaffeggiarlo (il tifoso è stato identificato dalla Digos). Spalletti non è il primo che viene insultato dallo stadio fiorentino. Il quotidiano passa in rassegna i casi precedenti: Lippi, Ancelotti, Allegri, Mazzarri, Sarri. E ricorda anche il caso di Koulibaly, offeso da un tifoso della Fiesole lo scorso anno. “Il caso Spalletti è solo l’ultimo di una lista che inizia ormai a essere lunga”. Il sindaco Nardella ha inviato un messaggio a Spalletti condannando l’episodio ma sottolineando che sono cose che avvengono in tutti gli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) Il Corriere Fiorentino dedica due pagine a quanto accaduto aldomenica sera, con gli insulti all’allenatore del Napoli, Luciano, e il faccia a faccia tra il tecnico e un tifoso sugli spalti, che ha provato a schiaffeggiarlo (il tifoso è stato identificato dalla Digos).non è il primo che viene insultato dallo stadio fiorentino. Il quotidiano passa in rassegna i casi precedenti: Lippi, Ancelotti, Allegri, Mazzarri, Sarri. E ricorda anche il caso di Koulibaly, offeso da un tifoso della Fiesole lo scorso anno. “Il casoè solodi unache inizia ormai a essere”. Il sindaco Nardella ha inviato un messaggio acondannando l’episodio ma sottolineando che sono cose che avvengono in tutti gli ...

