Serie A, quarta giornata di campionato: il programma completo (Di martedì 30 agosto 2022) Senza sosta con ritmo forsennato. Dopo un solo giorno di stop tra una tornata e l’altra, la Serie A manda in campo la quarta giornata di campionato dopo aver archiviato recentissimamente quella precedente. È il primo turno infrasettimanale della stagione che, complice il Mondiale che si disputerà in Qatar da novembre, si incastonerà in una sette giorni davvero molto movimentata. Nessuna squadra è a punteggio pieno: Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma guidano le operazioni con 7 punti (due vittorie ed un pareggio), mentre Inter, Juventus e Fiorentina inseguono. In coda ancora a zero punti le neopromosse Cremonese e Monza. Serie A, ecco la quarta giornata: gli incroci (Credit foto – Facebook)Una quarta giornata che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Senza sosta con ritmo forsennato. Dopo un solo giorno di stop tra una tornata e l’altra, laA manda in campo ladidopo aver archiviato recentissimamente quella precedente. È il primo turno infrasettimanale della stagione che, complice il Mondiale che si disputerà in Qatar da novembre, si incastonerà in una sette giorni davvero molto movimentata. Nessuna squadra è a punteggio pieno: Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma guidano le operazioni con 7 punti (due vittorie ed un pareggio), mentre Inter, Juventus e Fiorentina inseguono. In coda ancora a zero punti le neopromosse Cremonese e Monza.A, ecco la: gli incroci (Credit foto – Facebook)Unache si ...

