Sassuolo-Milan 0-0: il tabellino (Di martedì 30 agosto 2022) Sassuolo-Milan 0-0 Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (23’ s.t. Harroui), Lopez, Thorstvedt (2... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022)0-0(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (23’ s.t. Harroui), Lopez, Thorstvedt (2...

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - DiMarzio : #SerieA | @SassuoloUS, infortunio per #Berardi, costretto a lasciare il campo. #SassuoloMilan - auzzz00 : #amala Sassuolo-Milan 0-0: crisi Inter - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #SerieA Termina a reti bianche il primo anticipo della 4ª giornata tra #Sassuolo e #Milan! Rossoner… -