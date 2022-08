Roma, ecco Dybala! Giallorossi primi in classifica, sorride anche l’Inter (Di martedì 30 agosto 2022) Serata di puro spettacolo con gli anticipi della quarta giornata di Serie A. Le squadre italiane sono tornate in campo oggi per il turno infrasettimanale e lo spettacolo non è di certo mancato. Se il Milan ha pareggiato contro il Sassuolo a Reggio Emilia, Inter e Roma hanno conquistato questa sera 3 punti a testa. I nerazzurri di Inzaghi hanno superato la Cremonese per 3-1: Correa ha sbloccato il match al 12?, mentre Barella ha raddoppiato al 38?. Nel secondo tempo, poi, Lautaro Martinez, al 76?, ha segnato il gol della vittoria, mentre Okereke, al 90?, ha segnato il gol della bandiera. Festa giallorossa all’Olimpico: la Roma ha trovato finalmente il suo Dybala, autore di una splendida doppietta. L’argentino ha segnato il suo primo gol con la Roma al 18?, per poi replicare al 32?. Al 61?, poi, Ibanez ha segnato la rete della vittoria. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Serata di puro spettacolo con gli anticipi della quarta giornata di Serie A. Le squadre italiane sono tornate in campo oggi per il turno infrasettimanale e lo spettacolo non è di certo mancato. Se il Milan ha pareggiato contro il Sassuolo a Reggio Emilia, Inter ehanno conquistato questa sera 3 punti a testa. I nerazzurri di Inzaghi hanno superato la Cremonese per 3-1: Correa ha sbloccato il match al 12?, mentre Barella ha raddoppiato al 38?. Nel secondo tempo, poi, Lautaro Martinez, al 76?, ha segnato il gol della vittoria, mentre Okereke, al 90?, ha segnato il gol della bandiera. Festa giallorossa all’Olimpico: laha trovato finalmente il suo Dybala, autore di una splendida doppietta. L’argentino ha segnato il suo primo gol con laal 18?, per poi replicare al 32?. Al 61?, poi, Ibanez ha segnato la rete della vittoria. ...

