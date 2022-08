vaticannews_it : ???? Ultima sessione, oggi pomeriggio, della riunione dei cardinali insieme al #Papa con la presentazione del… - vaticannews_it : #PapaFrancesco con i #cardinali di tutto il mondo per la #Messa a conclusione della riunione sulla costituzione apo… - UfficialeY : RT @vaticannews_it: ???? Ultima sessione, oggi pomeriggio, della riunione dei cardinali insieme al #Papa con la presentazione del #Giubileo d… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @ricpuglisi: 'Di questo parliamo nella riunione dei ministri della Salute dei quattro Paesi europei che fanno parte del G7 [...], e ne d… - sstarkerr : sono ad una specie di 'riunione pre-sagra' (domani sera iniziamo) il problema è che mi sto annoiando a mort3 perché… -

ilGiornale.it

Nei giorni precedenti al Concistoro, il Sommo Pontefice ha chiamato il Cardinale Angelo Becciu e lo ha invitato all'evento e ai due giorni diil Collegio per discutere della Praedicate Evangelium. La motivazionecui Francesco ha fatto questo gesto è stata quella della 'presunzione di innocenza' che si è ricordato di ...Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti al termine di unai vertici del policlinico San Martino, di Alisa e dell'Asl3 parla della annunciata ... Riunione con i cardinali: la Curia non sarà più la stessa Riunione organizzativa all'Abruzzi per l'avvio degli incontri sul territorio. Domenica a Montesilvano convention con Berlusconi in collegamento TERAMO - Riunione organizzativa nel pomeriggio all'Hotel ...Conclusa la due giorni di riflessione sulla Praedicate Evangelium voluta dal Papa. Per il cardinale João Braz de Aviz ora la Chiesa è meno sola ...