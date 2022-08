Raw 29 08 2022 Welcome back Kurt Angle

(Di martedì 30 agosto 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla PPG Paints Arena di Pittsburgh, Pennsylvania. Lo show inizia con il primo incontro della serata tra i The Judgment Day e il team formato da AJ Styles e Dolph Ziggler. The Judgment Day (Finn Balor & Damian Priest) vs. AJ Styles & Dolph Ziggler (3 / 5) L’opener della puntata, un tag team match di buonissimo livello tra i The Judgment Day e il team composto da AJ Styles & Dolph Ziggler. Sinceramente avevo delle aspettative alquanto alte per questo match e non sono rimasto assolutamente deluso, anzi ho apprezzato il livello del match. Nel finale Priest ha portato la vittoria alla sua stable grazie al pin su Dolph. Non una vittoria totalmente pulita per loro ma meritata. Vincitori: The Judgment Day A fine match Finn Balor prende la parola, dice che ha sconfitto Rey Mysterio, che è ...

