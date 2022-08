Ralph Eggleston è morto, addio al regista e animatore Pixar (Di martedì 30 agosto 2022) Ralph Eggleston, regista statunitense, sceneggiatore e animatore, vincitore del premio Oscar per il cortometraggio animato Pennuti spennati (2000) della Pixar Animation Studios, è morto a 56 anni a Lake Charles, in Louisiana, dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. A dare la notizia è stata la stessa Pixar su Twitter: “In memoria di Ralph Eggleston – animatore, regista, art director, storyboard artist, scrittore, production designer e nostro caro amico. La Pixar e il mondo le saranno per sempre grati”. Nella sua carriera Eggleston ha lavorato come scenografo in Toy Story e ne Gli Incredibili e ha svolto altri ruoli, come sceneggiatore, in altrettanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022)statunitense, sceneggiatore e, vincitore del premio Oscar per il cortometraggio animato Pennuti spennati (2000) dellaAnimation Studios, èa 56 anni a Lake Charles, in Louisiana, dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. A dare la notizia è stata la stessasu Twitter: “In memoria di, art director, storyboard artist, scrittore, production designer e nostro caro amico. Lae il mondo le saranno per sempre grati”. Nella sua carrieraha lavorato come scenografo in Toy Story e ne Gli Incredibili e ha svolto altri ruoli, come sceneggiatore, in altrettanti ...

