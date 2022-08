Prossimo turno Serie A 2022/23 (Di martedì 30 agosto 2022) : date e partite in programma La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la 4ª giornata di campionato, che segna l’inizio di una nuova stagione. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2022/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del Prossimo turno del torneo. 4ª Giornata (30 agosto-1 settembre 2022) Martedì 30 agosto Ore 18.30, SASSUOLO-MILAN (DAZN)Ore 20.45, INTER-CREMONESE (DAZN)Ore 20.45, ROMA-MONZA (DAZN) Mercoledì 31 agosto Ore 18.30, EMPOLI-VERONA (DAZN)Ore 18.30, SAMPDORIA-LAZIO (DAZN/SKY)Ore 18.30, UDINESE-FIORENTINA (DAZN)Ore 20.45, JUVENTUS-SPEZIA (DAZN/SKY)Ore 20.45, NAPOLI-LECCE (DAZN) Giovedì 1 settembre Ore 20.45, ATALANTA-TORINO (DAZN)Ore 20.45, BOLOGNA-SALERNITANA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) : date e partite in programma La/23 si appresta a vivere la 4ª giornata di campionato, che segna l’inizio di una nuova stagione. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 4ª Giornata (30 agosto-1 settembre) Martedì 30 agosto Ore 18.30, SASSUOLO-MILAN (DAZN)Ore 20.45, INTER-CREMONESE (DAZN)Ore 20.45, ROMA-MONZA (DAZN) Mercoledì 31 agosto Ore 18.30, EMPOLI-VERONA (DAZN)Ore 18.30, SAMPDORIA-LAZIO (DAZN/SKY)Ore 18.30, UDINESE-FIORENTINA (DAZN)Ore 20.45, JUVENTUS-SPEZIA (DAZN/SKY)Ore 20.45, NAPOLI-LECCE (DAZN) Giovedì 1 settembre Ore 20.45, ATALANTA-TORINO (DAZN)Ore 20.45, BOLOGNA-SALERNITANA ...

