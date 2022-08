Eurosport_IT : Niente da fare per la nostra Jasmine ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis | #Paolini | #Swiatek - LucaBallabio1 : @stefano_paolini @GiuseppeConteIT Testina, nessuno vuol togliere niente agli indigenti ma solo ai profittatori, a c… - Zepset1969 : @yenisey74 Questi giorni mi riportano a un pezzo de 'il racconto del Vajont' di Paolini.. 'L’ultima bava di ragno c… - Fantennis92 : @EleRivo98 Si è vero di solito è timida.Fino che non vedo il suo match dovrebbe essere lunedì contro la Paolini. Ho… - federic23830309 : @stefano_paolini Fai prima a non rispondere ,che non fossero al meeting non conta niente ,ti potrei dire che dalla… -

Come era ampiamente pronosticatoda fare per la prima azzurra in campo nella seconda giornata dello Us Open 2022. Jasmineè stato subito eliminata dal torneo di singolare femminile. Alla 26enne giocatrice di ...La tennista toscana sconfitta 6 - 3 6 - 0 dalla numero uno del mondo NEW YORK (STATI UNITI) -impresa per Jasmine, subito fuori agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Opposta alla numero uno del mondo e del seeding, ... Paolini, niente da fare. Si arrende in due set allo strapotere di Swiatek La tennista toscana sconfitta 6-3 6-0 dalla numero uno del mondo NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Niente impresa per Jasmine Paolini, ...Jasmine Paolini cede in due set contro la numero uno del mondo Iga Swiatek nell'incontro valido per il primo turno degli US Open 2022.