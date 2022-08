NFL 2022 | PREVIEW AFC

Leggi su sportnews.snai

(Di martedì 30 agosto 2022) Venerdì 9 settembre prende il via la stagionedi NFL. Oggi analizziamo le 4 divisions di AFC, che lo scorso anno vide come vincitore della Conference, contro ogni pronostico, i Cincinnati Bengals di Joe Burrow. AFC EAST La nomea di belli ma perdenti continua a perseguitare i Buffalo Bills che quest’anno partono come favoriti per vincere il Super Bowl, dopo aver strappato ai Rams, campioni in carica, il free agent Von Miller, che andrà a rafforzare quella che (numeri alla mano) era già la difesa più performante della NFL. I primi rivali nella division potrebbero essere i Dolphins che hanno caricato i cannoni per l’attacco grazie agli arrivi di Mostert dai Niners, Michel dai Rams e Hill dai Chiefs. Anche i Patriots avranno le loro chance di agganciare i playoff mentre i Jets rimangono una delle formazioni materasso della lega. AFC NORTH Grande equilibrio nella ...