Matteo Conti in Amadori per gestire le strategie di mercato (Di martedì 30 agosto 2022) Il Gruppo Amadori annuncia la nomina di Matteo Conti come nuovo direttore marketing strategico. A partire dal 1° settembre, Conti farà parte del management con l'obiettivo di guidare la strategia di mercato del gruppo, sesta azienda agroalimentare in Italia, parte integrante del corposo piano di investimenti da 400 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Il manager, 46 anni, vanta una lunga esperienza nel settore food: svolge la sua intera carriera professionale nel gruppo Ferrero, dove arriva a ricoprire la carica di direttore marketing Europa di Nutella e Ferrero snacks presso il quartier generale dell'azienda in Lussemburgo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

