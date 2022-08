GammaStereoRoma : Giò Di Tonno & Lola Ponce - Colpo di fulmine - 987_emis : ieri sera per la prima volta in vita mia sono andato allo spettacolo di #NotreDame recitato dai vari lola ponce,gio… - Lagunaparty : RT @pugli91: Minchia Lola Ponce dalla Zanicchi. Sempre un pezzo di sticchio clamoroso che Belen levati. - pugli91 : Minchia Lola Ponce dalla Zanicchi. Sempre un pezzo di sticchio clamoroso che Belen levati. - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Lola Ponce e Giò Di Tonno: 'Notre Dame de Paris' a Palermo @TgrRai -

CheMusica

In occasione del tour di celebrazione del Ventennale,è tornata in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci sono Giò Di Tonno - Quasimodo, Vittorio Matteucci - Frollo, Leonardo Di ...In occasione del tour di celebrazione del Ventennale,è in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno " Quasimodo, Vittorio Matteucci " Frollo, Leonardo Di Minno "... Lola Ponce, la scollatura fa impazzire i fan | Che curve Lola Ponce innamorata più che mai del marito Aaron Diaz e delle figlie Erin e Regina: "Grazie a loro ho imparato a dare il meglio di me, anche nel lavoro" ...Uno show celebrativo in due parti, quello che Mediaset ha dedicato a Iva Zanicchi. Oggi in replica il secondo appuntamento, ecco cosa vedremo ...