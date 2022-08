Lega Serie A, Casini: “Programmazione delle gare è un vantaggio per i tifosi” (Di martedì 30 agosto 2022) Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo che la Lega stessa ha reso nota la Programmazione gare dalla sesta alla 16esima giornata di andata della Serie A. Ecco le sue parole: “Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite della Serie A fino al 4 gennaio. La Programmazione delle gare, avviata da quest’anno con congruo anticipo, sul modello della Premier League, è apprezzata dai club, perché permette di programmare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti, ma soprattutto dai tifosi perché consente loro di sapere per tempo le date esatte in cui giocherà la loro squadra del cuore e di pianificare così anche la ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Lorenzo, presidente dellaA, ha parlato dopo che lastessa ha reso nota ladalla sesta alla 16esima giornata di andata dellaA. Ecco le sue parole: “Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e oraripartite dellaA fino al 4 gennaio. La, avviata da quest’anno con congruo anticipo, sul modello della Premier League, è apprezzata dai club, perché permette di programmare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti, ma soprattutto daiperché consente loro di sapere per tempo le date esatte in cui giocherà la loro squadra del cuore e di pianificare così anche la ...

amendolaenzo : A proposito dell'unità della dx: FdI vuole il blocco navale, la Lega no. La Lega propone Flat Tax e scostamento, Fd… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | Anche il @MonopoliCalcio pensa a un grande colpo: nella lista ci sono Marsura e Kanou… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | Riccardi oggi rescinderà con la @OfficialASRoma. Lo aspetta il @UsLatinaCalcio - sportface2016 : #LegaSerieA, #Casini: “Programmazione delle gare è un vantaggio per i tifosi” - Matador1337 : RT @Andre_Dalma: La Lega Serie A come di consueto lavora tenendo bene a mente l'interesse dei tifosi come assoluta priorità. -